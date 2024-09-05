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03:34, 5 сентября 2024Экономика

Генпрокурор рассказал о планах «амнистии» недобросовестных поставщиков

Краснов: Генпрокуратура готовит «амнистию» предпринимателей

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Генеральная прокуратура России намерена провести амнистию для тех предпринимателей, которые из-за санкций и нарушения логистических цепочек оказались включены в реестр недобросовестных поставщиков. Об этом на сессии Восточного экономического форума заявил Игорь Краснов, передает корреспондент «Ленты.ру».

«В условиях турбулентности мировой экономики, разрушения сложившихся цепочек поставок и финансовых расчетов сотни коммерческих структур не смогли надлежащим образом исполнить свои обязательства перед государственными заказчиками, — объяснил Генеральный прокурор. — В результате они были внесены в Реестр недобросовестных поставщиков, хотя долгое время многие их них имели безупречную репутацию, не раз доказывали свою состоятельность».

По мнению Игоря Краснова, по отношению к таким предпринимателям следовало было найти взвешенный подход. Теперь исправить ситуацию возможно путем, условно говоря, объявления «амнистии» для включенных в Реестр организаций вследствие нарушения цепочек зарубежных поставок или иных негативных внешнеэкономических факторов. «Уверен, потенциал этих предпринимателей послужит дополнительным ресурсом развития экономики и рынка труда», — подчеркнул генпрокурор.

Он уточнил, что уже поручил подготовить необходимые предложения в правительство, которые позволят пересмотреть ранее принятые антимонопольными органами решения, при условии выработки объективных критериев оценки непреднамеренности нарушений обязательств по государственным контрактам и наличия внешних помех для их исполнения.

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