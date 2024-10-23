Власти Курской области сообщили об освобождении жителя Суджанского района

В Курской области российские военнослужащие освободили жителя приграничного Суджанского района. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

По информации властей, мужчину эвакуировали. «Сейчас он в безопасности, ему оказывается всесторонняя помощь», — говорится в сообщении. Другие подробности не приводятся.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что у российских военных есть доказательства создания Вооруженными силами Украины (ВСУ) концлагерей для россиян. По его словам, есть случаи, когда украинские бойцы отпускали пожилых россиян, но они единичные.

В начале августа ВСУ прорвали государственную границу России, захватив контроль над несколькими населенными пунктами Курской области. По данным Минобороны на 23 октября, с начала вторжения Киев потерял на курском направлении 25 943 военнослужащих, а также сотни единиц техники. Согласно неподтвержденной официально информации, в данный момент Вооруженные силы России готовятся к штурму Суджи.