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18:01, 23 октября 2024Россия

В Курской области военные освободили жителя приграничья

Власти Курской области сообщили об освобождении жителя Суджанского района

Фото: Yan Dobronosov / Reuters

В Курской области российские военнослужащие освободили жителя приграничного Суджанского района. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

По информации властей, мужчину эвакуировали. «Сейчас он в безопасности, ему оказывается всесторонняя помощь», — говорится в сообщении. Другие подробности не приводятся.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что у российских военных есть доказательства создания Вооруженными силами Украины (ВСУ) концлагерей для россиян. По его словам, есть случаи, когда украинские бойцы отпускали пожилых россиян, но они единичные.

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В начале августа ВСУ прорвали государственную границу России, захватив контроль над несколькими населенными пунктами Курской области. По данным Минобороны на 23 октября, с начала вторжения Киев потерял на курском направлении 25 943 военнослужащих, а также сотни единиц техники. Согласно неподтвержденной официально информации, в данный момент Вооруженные силы России готовятся к штурму Суджи.

ЖЗЛ
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      Сергей Истомин
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