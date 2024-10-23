В ЛНР рассказали о попытках ВСУ возводить переправы на Оскольском водохранилище

Марочко: ВСУ пытаются возводить переправы на Оскольском водохранилище

Инженерные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются возводить переправы в узких местах Оскольского водохранилища. Об этом рассказал подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«В спешном порядке украинские инженерные войска пытаются возводить какие-то переправы через Оскольское водохранилище в узких участках его местности. Пытаются скрытно как-то переправлять материально-технические средства для украинских боевиков», — рассказал эксперт.

По его словам, у некоторых подразделений украинской армии наблюдаются панические настроения на этом направлении, что вызывает участившиеся случаи дезертирства.

Ранее Марочко рассказал, что российские военные достигли успехов в Донецкой народной республике (ДНР). По его словам, у населенного пункта Терны отмечается продвижение Вооруженных сил (ВС) России, что способствует тому, что они постепенно берут в полуохват группировку ВСУ в Северске.