В метро Петербурга эскалатор переломал пальцы четырехлетнему мальчику

В метро Санкт-Петербурга четырехлетнему мальчику зажевало руку в эскалатор

В метро Санкт-Петербурга эскалатор на станции метро «Площадь Восстания» переломал пальцы четырехлетнему мальчику. Об этом пишет Shot в Telegram.

По информации издания, в ночь на 23 октября ребенок ехал на эскалаторе со своими родителями, когда его левую руку зажевало подъемным механизмом. В результате мальчик получил переломы двух пальцев. Пострадавшего в состоянии средней тяжести доставили в педиатрический университет.

78.ru со ссылкой на источник в пресс-службе петербургского метрополитена пишет, что за ребенком не уследил отец, из-за чего мальчик упал, а его рука попала между ступеней подъемника.

Похожий случай произошел в метро Петербурга в сентябре 2023 года. Тогда эскалатор на станции метро «Удельная» зажевал руку трехлетнему мальчику. Ребенка госпитализировали с рваной раной провой кисти в отделение микрохирургии.