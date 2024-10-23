Журналистов из недружественных стран аккредитовали на саммит БРИКС

Захарова: СМИ из недружественных стран получили аккредитацию на саммит БРИКС

Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала об аккредитации для журналистов из недружественных стран на саммит БРИКС. Ее слова передает ТАСС.

Захарова заявила, что представители этих СМИ получили аккредитацию на саммит.

По ее словам, журналисты из западных стран примут участие в том числе в итоговой конференции с президентом России Владимиром Путиным 24 октября.

«У нас нет сегрегации. Мы используем лишь тогда, когда притесняются российские журналисты, российские средства массовой информации», — заключила она.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз назвал саммит БРИКС символом новой эпохи. По его словам, лидеры стран, собравшиеся в Казани, обсудят вопросы партнерства, процветания и мира.

Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. На него прибыли председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент ЮАР Сирил Рамафоса и лидеры других государств.