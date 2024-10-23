В московском аэропорту задержали планировавшего присоединиться к террористам иностранца

В Москве в аэропорту задержали иностранца, планировавшего стать террористом

В московском аэропорту силовики задержали иностранца, планировавшего вступить в террористическую организацию в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агенства, мужчина поддерживал радикальные идеи ислама. Он смотрел в интернете видео боевых сцен с участием международной террористической организации. Однажды в мессенджере он связался с членом такой организации и попросил его помочь разработать маршрут, чтобы примкнуть к ним. Иностранцу посоветовали купить билет в Стамбул и затем пересечь границу между Турцией и Сирией.

Обвиняемый последовал совету, однако в аэропорту его поймали российские правоохранители. Сейчас задержанный находится в СИЗО. Он признал вину.

Ранее Южный окружной военный суд в Волгограде приговорил Рамиля Якубова к 10,5 годам колонии за склонение к помощи террористической организации.