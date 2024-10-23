В Москве собрались закрыть трамвайные депо

MSK1: все трамвайные депо в Москве временно закроют на реконструкцию

Власти Москвы в ближайшем будущем собрались временно закрыть все трамвайные депо, чтобы провести реконструкцию. Об этом стало известно порталу MSK1.

Сейчас в столице завершается реконструкция трамвайного депо имени Апакова на Шаболовке. Площадка станет самой современной в городе и сможет обслуживать вагоны последнего поколения. В пресс-службе Московского метрополитена заявили, что после реконструкции депо имени Апакова планируется реконструкция остальных столичных депо.

«По мере закрытия площадок на реконструкцию все вагоны, которые там обслуживаются, будут распределяться по другим депо. Поэтому программа модернизации столичных трамвайных депо рассчитана на долгосрочную перспективу — до 2040 года», — рассказали представители метро Москвы.

Сейчас в городе работают пять трамвайных депо. Транспортный аналитик Владислав Булгаков считает, что их временное закрытие не отразится на пассажирах, так как площадки будут открывать и закрывать по очереди. «Переживать, что трамваи будут ходить не по всем маршрутам или увеличатся интервалы, не стоит. При нормальной организации пассажиры пострадать не должны», — заключил эксперт.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов назвал срок запуска беспилотного метро в столице. По его словам, такие вагоны могут появиться в ближайшие пять лет.