В Москве вымогатели насильно сажали девушек в машину и отбирали все деньги

В Москве силовики задержали вымогателей, отбиравших деньги у девушек

В Москве силовики задержали вымогателей, которые хватали на улице людей и отбирали деньги во время поездок по городу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета (СК) России.

По данным следствия, с 24 по 25 сентября около жилого дома в Большом Дровяном переулке двое мужчин напади на девушку, угрожая расправой, насильно посадили ее в автомобиль. Потерпевшую возили по улицам города и вымогали деньги. Испуганная заложница отдала им 150 тысяч рублей, после чего ее высадили у станции метро «Марксистская».

Двое вымогателей промышляли вечерами. Они хватали на улице незнакомок, насильно сажали в машину и во время поездок заставляли отдать все деньги, уточняет Telegram-канал «112». По такой же схеме пострадали еще две москвички. Одну из них схватили на улице Щепкина и отобрали 130 тысяч рублей, другую на улице Рабочей — она отдала вымогателям 95 тысяч рублей.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о похищении и вымогательстве. В настоящее время следователи выясняют их причастность к другим аналогичным преступлениям.

10 октября сообщалось, что Тверской суд Москвы приговорил к 9,5 года лишения свободы гражданина Армении Арама Асатряна, являвшегося главарем банды ресторанных вымогателей.