В работе Telegram произошел масштабный сбой

Пользователи из России и Узбекистана пожаловались на сбой в работе Telegram

В работе мессенджера Telegram произошел масштабный сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.su.

Сообщается, что о проблемах в работе мессенджера сообщили более тысячи пользователей. Обращения поступили из России и Узбекистана.

О сбое сообщили жители таких российских регионов, как Москва, Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская, Нижегородская области, а также Республика Дагестан.

46 процентов пользователей пожаловались на проблемы в работе мобильного приложения, 22 процента — на неполадки с оповещениями. Также отмечались проблемы с работой сайта, личного кабинета и поступали жалобы на общий сбой.

До этого сбой в работе приложения произошел в начале октября. На проблемы в работе мессенджера пожаловались жители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и других российских регионов.