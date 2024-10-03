В работе Telegram произошел сбой

Пользователи Telegram пожаловались на сбой в работе мессенджера

В работе мессенджера Telegram днем в четверг, 3 октября, произошел сбой. Об этом сообщает канал Telegram Info.

Отмечается, что сбой начался около 14 часов мск. По данным канала, пользователи пожаловались на задержки при отправке сообщений и при переключении между экранами приложений.

Ресурс Downdetector.su зарегистрировал более тысячи жалоб на неполадки у мессенджера. Сообщения о сбое поступили из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Нижегородской области и других регионов.

1 октября российские пользователи Telegram также столкнулись со сбоем.