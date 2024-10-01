В работе Telegram произошел сбой

Пользователи Telegram из России пожаловались на сбой в работе мессенджера

В работе мессенджера Telegram произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.su.

Отмечается, что с проблемой работы сервиса столкнулись более двух тысяч человек. 37 процентов пользователей пожаловались на сбой с работе мобильного приложения. 30 процентов отметили проблемы с оповещением.

Сообщается, что со сбоем столкнулись пользователи из Тверской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Нижегородской области, Москвы и Московской области и Новосибирской области.

Ранее стало известно, что в России произошел сбой в работе мессенджера Discord. Большинство пользователей пожаловались на проблемы в работе сайта, другие же пожаловались на общий сбой сервиса.

В сентябре также сообщалось о сбое в работе Telegram. На проблемы в работе мессенджера пожаловались 500 пользователей из России.