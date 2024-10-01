Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:24, 1 октября 2024Интернет и СМИ

В работе Telegram произошел сбой

Пользователи Telegram из России пожаловались на сбой в работе мессенджера

Фото: Dado Ruvic / Reuters

В работе мессенджера Telegram произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.su.

Отмечается, что с проблемой работы сервиса столкнулись более двух тысяч человек. 37 процентов пользователей пожаловались на сбой с работе мобильного приложения. 30 процентов отметили проблемы с оповещением.

Сообщается, что со сбоем столкнулись пользователи из Тверской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Нижегородской области, Москвы и Московской области и Новосибирской области.

Ранее стало известно, что в России произошел сбой в работе мессенджера Discord. Большинство пользователей пожаловались на проблемы в работе сайта, другие же пожаловались на общий сбой сервиса.

В сентябре также сообщалось о сбое в работе Telegram. На проблемы в работе мессенджера пожаловались 500 пользователей из России.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Иран запустил ракеты в сторону Израиля

      Илон Маск предсказал окончательный переход на электрокары

      Врач предупредила о неочевидной опасности запоров

      Windows 11 установили на старые ПК

      Дубль 19-летнего Пиняева принес «Локомотиву» победу в Кубке России

      Российские бегуны помогут онкобольным детям

      Россиянин купил лотерейный билет за 1400 рублей и выиграл миллионы

      В работе Telegram произошел сбой

      Иран назвал причину крупнейшего ракетного удара по Израилю

      Популярный блогер пожаловался на цены в супермаркете одной европейской страны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше