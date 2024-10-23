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18:07, 23 октября 2024Россия

В России 12-летния мальчик ушел из дома из-за заставлявшего заниматься спортом отца

В Тюмени отец заставил сына отжиматься на камеру, затем мальчик сбежал из дома

Фото: sportoakimirka / Shutterstock / Fotodom

В Тюмени 12-летний мальчик сбежал из дома. К этому привели физические упражнения, которыми его заставлял заниматься отец, сообщает телеканал «Звезда» в Telegram.

Канал также опубликовал видео, на котором плачущий мальчик пытается отжиматься. «Что ты ноешь?» — спрашивает его нетрезвый голос за кадром.

Сбежавшего из дома ребенка уже нашли. Силовики начали проверку в отношении отца мальчика. Уполномоченный по правам человека в регионе Андрей Степанов рассказал журналистам, что давать оценку поведению мужчины преждевременно. По его мнению, воспитание от жестокого обращения с детьми отделяет тонкая грань, поэтому каждый подобный случай нужно рассматривать отдельно.

Ранее в Красноярске избрали меру пресечения паре, которая заставляла 7-летнюю дочь воровать алкоголь из продовольственных магазинов.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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