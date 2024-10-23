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11:05, 23 октября 2024Россия

В России дети двух школ забаррикадировались в классах из-за угроз минирования и нападения

В Полазне дети забаррикадировались в школе из-за данных о минировании и атаке

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В поселке Полазна Пермского края дети из двух школ забаррикадировались в классах, так как в образовательные учреждения поступили анонимные сообщения о минирования и нападении. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По его данным, сначала неизвестный позвонил в поселковую школу №3 и сообщил, что в районе третьего этажа здания спрятана бомба. Детей и сотрудников образовательного учреждения решили эвакуировать, младшеклассников отвели в соседнюю школу.

Когда дети зашли туда, в школу поступило сообщение от другого неизвестного — тот сообщил, что к зданию движется мужчина с автоматом. Детей на фоне этого отвели в кабинеты и забаррикадировали двери, к месту происшествия прибыли сотрудники полиции.

Часть детей начала звонить родителям с просьбой забрать их. Ученики пока остаются в школе, сотрудники силовых ведомств разбираются в ситуации.

18 октября в учреждения Крыма массово поступили сообщения о минировании. Ложные данные о бомбах сообщили в учебные и жилые здания Крымского федерального университета (КФУ) имени Вернадского в Симферополе. Также сообщалось об эвакуации ряда школ Керчи.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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