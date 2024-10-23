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11:34, 23 октября 2024Россия

В России одобрили закон о борьбе с фиктивными браками мигрантов

Совфед одобрил закон о борьбе с фиктивными браками мигрантов

Фото: bristekjegor / freepik

В России одобрили закон о противодействии фиктивным бракам мигрантов. Соответствующее решение принял Совфед на пленарном заседании, передает ТАСС.

Закон предполагает получение вида на жительство для иностранцев не ранее чем через три года после вступления в брак либо усыновления. Кроме того, нововведение позволит отозвать ранее выданное разрешение на проживание в России в том случае, если брак будет признан фиктивным или если мигранта лишат родительских прав. В суде нужно будет подтвердить факт совместного проживания с ребенком или супругом.

Ранее авторы инициативы отмечали, что иностранцы зачастую использовали для получения миграционного статуса фиктивных жен или мужей, с которыми в действительности не планировали создавать семью, поскольку в законодательстве до настоящего времени не был установлен срок нахождения в браке с россиянином для получения вида на жительство в упрощенном порядке.

Ранее Госдума единогласно приняла новый закон о миграционной политике — за него отдали 407 голосов. Еще на стадии обсуждения документа председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал не вводить российских пенсионерок в блуд с мигрантами и положить конец практике заключения фиктивных браков.

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      Елена Торубарова
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