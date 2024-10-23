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15:36, 23 октября 2024Экономика

В России передумали запрещать микроквартиры

Ряд российских регионов отказался отменять апартаменты вслед за Москвой
СюжетИзменения в законодательстве:

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Ряд российских регионов передумал вслед за Москвой вводить ограничения на строительство квартир площадью менее 28 квадратных метров. Об этом рассказал на XXV Международном жилищном конгрессе замглавы Минстроя Никита Стасишин, передает РИА Новости.

Московские власти решили ввести запрет на микроквартиры после комплексного анализа ситуации в городе, с пониманием, что себестоимость проектов позволяет их перепроектировать. Другие же субъекты России в решении запретить апартаменты руководствовались мыслью «Ой, а почему бы тоже нет?», сказал Стасишин. Но после рассмотрения вопроса регионы передумали вводить запрет.

Жилье площадью меньше 28 «квадратов» может подойти в качестве первой недвижимости для студентов и выпускников вузов, однако плохо с точки зрения демографии и создания комфортного для проживания жилья и качества городской среды в целом, закончил Стасишин.

Ранее в Москомэкспертизе решили отказаться от строительства в столице студий и микроквартир площадью меньше 28 квадратных метров. Изменения оправдывают тем, что законодательство не относит студию к жилым помещениям, и минимальная площадь однокомнатных квартир должна достигать 28 «квадратов», а двухкомнатных — 44 «квадратов».

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      Мария Черкасова
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