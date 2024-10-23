В России подросток выпил на свадьбе и оказался в больнице

В Краснодарском крае подросток потерял сознание от выпитого на свадьбе

В Краснодарском крае подросток потерял сознание от выпитого на свадьбе. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По предварительным данным, самочувствие мальчика резко ухудшилось во время празднования на одной из местных баз отдыха. Его сразу же госпитализировали.

Врачи диагностировали у пациента алкогольное отправление. Сейчас его жизни ничто не угрожает.

Ранее в Саратове 11-летний школьник попал в больницу после того, как выпил две рюмки водки. Мальчик так и не смог объяснить родителям, при каких обстоятельствах это произошло. По факту отравления подростка начата проверка.