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11:29, 23 октября 2024Россия

В России подросток выпил на свадьбе и оказался в больнице

В Краснодарском крае подросток потерял сознание от выпитого на свадьбе

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Краснодарском крае подросток потерял сознание от выпитого на свадьбе. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По предварительным данным, самочувствие мальчика резко ухудшилось во время празднования на одной из местных баз отдыха. Его сразу же госпитализировали.

Врачи диагностировали у пациента алкогольное отправление. Сейчас его жизни ничто не угрожает.

Ранее в Саратове 11-летний школьник попал в больницу после того, как выпил две рюмки водки. Мальчик так и не смог объяснить родителям, при каких обстоятельствах это произошло. По факту отравления подростка начата проверка.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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