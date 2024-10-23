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02:06, 23 октября 2024Экономика

В России предложили снизить возраст выхода на пенсию для одной категории граждан

В Госдуму внесут проект о снижении возраста выхода на пенсию для работников АПК

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В России призвали снизить возраст выхода на пенсию для работников агропромышленного комплекса (АПК). С соответствующим предложением выступили депутаты партии «Справедливая Россия — За правду», передают «Известия».

Во фракции считают, что женщинам, работающим в этой отрасли, следует разрешить выходить на пенсию с 55 лет, а мужчинам — с 60 лет. Там отметили, что сотрудники АПК должны быть приближены в пенсионных правах к работникам органов безопасности, внутренних дел и обороны, поскольку они создают продовольственную безопасность России.

Ранее в Госдуме предложили разрешить мужчинам, являющимся единственным родителем трех, четырех, пяти и более детей, досрочно выходить на пенсию.

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      Марина Совина
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