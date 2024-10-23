В России трех украинских военных посадили в колонию за обстрел Мариуполя

Суд в ДНР дал троим военным ВСУ сроки от 24 до 25 лет за обстрел Мариуполя

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил троих военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) за обстрел Мариуполя к срокам от 24 до 25 лет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре ДНР.

Они признаны виновными по статьям 105 («Покушение на убийство двух и более лиц, малолетнего, совершенное общеопасным способом, организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти») и 356 («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории») Уголовного кодекса РФ.

Суд приговорил обвиняемых 27-летнего Дмитрия Павловского и 31-летнего Эдуарда Петрова к 24 годам, а 28-летнего Евгения Ермоленко к 25 годам. Все будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Как установил суд, 8 марта 2022 года обвиняемые заняли боевую позицию на проспекте Карпова в Мариуполе. Оттуда произвели обстрел осколочно-фугасными минами жилых домов и гражданской инфраструктуры в поселке Мирный. В результате погиб один местный житель и получили ранения женщина с ребенком.

Ранее сообщалось, что командир взвода ВСУ получил пожизненный срок за обстрел Мариуполя.