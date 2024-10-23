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20:20, 23 октября 2024Россия

В России водитель автобуса набросился на подростка из-за оплаты за проезд и попал на видео

Очевидцы сняли на видео драку водителя автобуса и подростка в Сочи

Водитель автобуса в Сочи набросился на подростка из-за того, что тот якобы не оплатил проезд. Очевидцы сняли драку на видео, которое опубликовал Telegram-канал «ЧП Сочи».

Инцидент произошел по маршруту автобуса №30. Несовершеннолетний вышел на улице Дагомысская. Очевидцы утверждают, что подросток не заплатил за проезд, что послужило причиной конфликта.

Водитель догнал парня и накинулся на него. В один момент в потасовку вмешались случайные очевидцы. Данных о состоянии подростка нет.

Ранее в подмосковном Раменском водитель автобуса избил мальчика за проезд без денег. Известно, что подросток попросил водителя довезти его бесплатно — денег у мальчика не было. Несмотря на это по прибытии на нужную остановку мужчина потребовал оплатить поездку.

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      Никита Абрамов
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