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19:15, 23 октября 2024Моя страна

В российский музей привезли окаменелое дерево возрастом более 56 миллионов лет

В Ундоровский музей привезли окаменелое дерево возрастом более 56 миллионов лет
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В Ундоровский музей привезли окаменелое дерево возрастом более 56 миллионов лет. Об этом сообщает местный портал 73Online.

Находку обнаружила ульяновская экспедиция в Саратовской области. Сотрудники Ундоровского палеонтологического музея во время очередной экспедиции в песчаном карьере вблизи города Вольск нашли крупный фрагмент ствола окаменелого дерева палеоценового возраста.

«Образец удалось извлечь и доставить в Ундоровский музей. После завершения работ по препарированию планируем разместить его в экспозиции музея уже в новом здании», — рассказали журналистам сотрудники музея.

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Кроме того, ученые нашли несколько отпечатков листьев хорошей сохранности, образцы которых впоследствии также будут размещены в музее. В экспедиции участвовали студенты естественно-географического факультета Ульяновского государственного педагогического университета и палеонтологи-любители.

Ранее археологи нашли в Севастополе глиняную амфору, которая много веков назад стала местом погребения для маленького «негреческого» ребенка. Уникальная находка была сделана при раскопках во Владимирском соборе в Херсонесе.

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      Карина Черных
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