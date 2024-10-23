В российском городе группа мужчин устроила стрельбу около станции метро

В Санкт-Петербурге группа мужчин устроила стрельбу около станции метро «Василеостровская». Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, инцидент в российском городе произошел 22 октября. Мужчины поссорились: один из них угрожал другому расправой, а затем выстрелил из пистолета в воздух и ноги оппонента.
Стрелка задержали. Он признал вину и раскаялся.
Ранее стало известно, что в городе Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа подросток пришел в школу с пневматическим пистолетом и выстрелил из него.