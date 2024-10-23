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12:47, 23 октября 2024Силовые структуры

В российском городе группа мужчин устроила стрельбу около станции метро

В Петербурге группа мужчин устроила стрельбу у станции метро «Василеостровская»

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге группа мужчин устроила стрельбу около станции метро «Василеостровская». Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент в российском городе произошел 22 октября. Мужчины поссорились: один из них угрожал другому расправой, а затем выстрелил из пистолета в воздух и ноги оппонента.

Стрелка задержали. Он признал вину и раскаялся.

Ранее стало известно, что в городе Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа подросток пришел в школу с пневматическим пистолетом и выстрелил из него.

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      Екатерина Кашурникова
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