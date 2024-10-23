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18:27, 23 октября 2024Экономика

В российском городе поставили памятник Конфуцию

В Казани поставили памятник Конфуцию

Фото: Ксения Богданова / Пресс-служба ректора КФУ

Около библиотеки имени Лобачевского КФУ в Казани поставили памятник китайскому философу Конфуцию. Об этом сообщает газета «БИЗНЕС Online».

Статую установили 8 октября, однако официальное открытие состоялось только 23-го. Событие приурочили к 75-летию дипломатических отношений между Китаем и Россией, а также проведению в Казани саммита БРИКС.

Памятник выполнен из камня. Лицо облаченного в китайский национальный костюм Конфуция обращено к зданию библиотеки, а его руки сложены перед собой. Высота памятника на постаменте составляет два с половиной метра. Рабочие также привели в порядок дорожки, ведущие к памятнику.

Ранее стало известно, что памятник голливудскому актере Жан-Клоду Ван Дамму в азербайджанском селе Вандам демонтировали.

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      Александра Качан
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