В российском городе поставили памятник Конфуцию

В Казани поставили памятник Конфуцию

Около библиотеки имени Лобачевского КФУ в Казани поставили памятник китайскому философу Конфуцию. Об этом сообщает газета «БИЗНЕС Online».

Статую установили 8 октября, однако официальное открытие состоялось только 23-го. Событие приурочили к 75-летию дипломатических отношений между Китаем и Россией, а также проведению в Казани саммита БРИКС.

Памятник выполнен из камня. Лицо облаченного в китайский национальный костюм Конфуция обращено к зданию библиотеки, а его руки сложены перед собой. Высота памятника на постаменте составляет два с половиной метра. Рабочие также привели в порядок дорожки, ведущие к памятнику.

Ранее стало известно, что памятник голливудскому актере Жан-Клоду Ван Дамму в азербайджанском селе Вандам демонтировали.