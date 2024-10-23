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15:57, 23 октября 2024Экономика

Жан-Клод Ван Дамм остался без памятника в Азербайджане

Памятник актеру Жан-Клоду Ван Дамму в азербайджанском селе демонтировали

Фото: F.Andrieu / Agencepeps / Globallookpress.com

Голливудский актер Жан-Клод Ван Дамм остался без памятника в селе-тезке. Об этом сообщает издание Axar.az.

Звезда боевиков 80-х удостоился собственного памятника в 2019 году — мемориал появился в селе Вандам Габалинского района Азербайджана. Автором композиции выступил известный скульптор Азад Алиев. Композиция представляет собой фигуру Ван Дамма, сидящего в легендарном шпагате.

В этом году памятник предписали демонтировать. Соответствующее решение принял глава сельского муниципалитета Асиф Гашимов ввиду необходимости строительства новой автотрассы республиканского значения. Статую планируется перенести, новое местоположение скульптуры обсуждается.

Ранее памятник корове призвал поставить президент Белоруссии Александр Лукашенко. В представлении политика корова — святое животное, ее историческую роль в годы Великой Отечественной войны и послевоенное время необходимо увековечить.

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      Виктория Клабукова
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