Жан-Клод Ван Дамм остался без памятника в Азербайджане

Памятник актеру Жан-Клоду Ван Дамму в азербайджанском селе демонтировали

Голливудский актер Жан-Клод Ван Дамм остался без памятника в селе-тезке. Об этом сообщает издание Axar.az.

Звезда боевиков 80-х удостоился собственного памятника в 2019 году — мемориал появился в селе Вандам Габалинского района Азербайджана. Автором композиции выступил известный скульптор Азад Алиев. Композиция представляет собой фигуру Ван Дамма, сидящего в легендарном шпагате.

В этом году памятник предписали демонтировать. Соответствующее решение принял глава сельского муниципалитета Асиф Гашимов ввиду необходимости строительства новой автотрассы республиканского значения. Статую планируется перенести, новое местоположение скульптуры обсуждается.

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