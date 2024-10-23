В российском регионе высказались о судьбе памятника «азиату» Сталину

В Ставрополье пообещали обсудить судьбу памятника Сталину у туалета

В Ставрополье прокомментировали установку памятника Иосифу Сталину у общественного туалета. Глава Курского муниципального округа Павел Бабичев в своем Telegram-канале высказался о судьбе, которая ожидает монумент.

«Специалисты администрации Курского муниципального округа встретятся с собственником и обсудят дальнейшую судьбу арт-объекта», — заявил чиновник.

Бабичев пояснил, что памятник появился в станице Галюгаевской около семи лет назад и располагается на частной территории. Он уточнил, что рабочие колхоза имени Ленина разбирали старое здание и нашли там памятник Сталину. «Своими силами сотрудники привели его в порядок, покрасили и установили в парке возле здания (...) на балансе муниципалитета [он] не стоит», — написал чиновник.

Ранее в сети опубликовали снимки, на которых виден бюст, покрытый несколькими слоями облупившейся краски. Лицо запечатленного на нем человека мало чем напоминает Сталина. Рядом установили табличку, на которой написали имя генсека. В комментариях пользователи обратили внимание на азиатские черты, которые придал Сталину неизвестный автор.