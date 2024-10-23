Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:00, 23 октября 2024Россия

В российскую больницу пришла рожать 15-летняя мигрантка

Ura.ru: в больницу Екатеринбурга пришла рожать 15-летняя гражданка Таджикистана

Фото: Waltraud Grubitzsch / Globallookpress.com

В Екатеринбурге в больницу пришла рожать 15-летняя гражданка Таджикистана. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на источник.

По информации агентства, мигрантка проживает в российском городе вместе с матерью на законных основаниях. В перинатальный центр она пришла со сроком беременности в 38 недель. В результате руководство больницы оповестило о несовершеннолетней пациентке правоохранительные органы.

В беседе с полицейскими мать подростка призналась, что узнала о положении дочери только месяц назад. На вопросы об отце ребенка забеременевшая мигрантка отвечать отказалась, заявив, что половой акт был по взаимному согласию. Сейчас гражданка Таджикистана находится в больнице, а материалы проверки направлены в Следственный комитет России.

Ранее в городе Ветлуга Нижегородской области школьница забеременела от педофила. Отцом ребенка оказался 24-летний местный житель, имеющий судимость за преступление против половой неприкосновенности.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Российский генерал назвал ноябрь решающим месяцем для СВО. Он предрек окончание конфликта на условиях Москвы

      Мать погибшей в Узбекистане российской журналистки назвала возможную причину ее смерти

      Путин высказался о влиянии БРИКС на мировую стабильность

      Россия испытает технологию роя дронов на СВО

      В Москве вымогатели насильно сажали девушек в машину и отбирали все деньги

      Планировавшим взорвать АЭС перед 9 Мая украинцам ужесточили обвинение

      В российскую больницу пришла рожать 15-летняя мигрантка

      Белоусов объяснил необходимость внесения изменений в ядерную доктрину России

      На Украине захотели ликвидировать центральную медкомиссию до конца недели

      Бывший исполняющий обязанности замгубернатора Севастополя признал вину в коррупции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше