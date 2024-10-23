В российскую больницу пришла рожать 15-летняя мигрантка

Ura.ru: в больницу Екатеринбурга пришла рожать 15-летняя гражданка Таджикистана

В Екатеринбурге в больницу пришла рожать 15-летняя гражданка Таджикистана. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на источник.

По информации агентства, мигрантка проживает в российском городе вместе с матерью на законных основаниях. В перинатальный центр она пришла со сроком беременности в 38 недель. В результате руководство больницы оповестило о несовершеннолетней пациентке правоохранительные органы.

В беседе с полицейскими мать подростка призналась, что узнала о положении дочери только месяц назад. На вопросы об отце ребенка забеременевшая мигрантка отвечать отказалась, заявив, что половой акт был по взаимному согласию. Сейчас гражданка Таджикистана находится в больнице, а материалы проверки направлены в Следственный комитет России.

Ранее в городе Ветлуга Нижегородской области школьница забеременела от педофила. Отцом ребенка оказался 24-летний местный житель, имеющий судимость за преступление против половой неприкосновенности.