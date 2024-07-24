В России школьница забеременела от педофила

«Нижний1»: в Нижегородской области школьница забеременела от педофила

В городе Ветлуге Нижегородской области школьница забеременела от педофила. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний1».

Когда девочка обратилась к врачам, выяснилось, что она на 17-й неделе беременности. Об этом сразу же сообщили в полицию.

Правоохранители установили, что предполагаемым отцом ребенка является 24-летний местный житель, уже имеющий судимость за преступление против половой неприкосновенности. Тогда россиянин смог избежать тюремного заключения — его приговорили к 360 часам исправительных работ.

Ранее похожий случай произошел в Тюмени, где 15-летняя девочка также забеременела от взрослого партнера. Суд признал мужчину виновным и приговорил его к полутора годам колонии строгого режима. Отмечается, что на момент совершения преступления фигурант знал о возрасте школьницы.