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12:09, 23 октября 2024Экономика

В Санкт-Петербурге откроют новый пивзавод

РБК: совладельцы ресторана «Русская рыбалка» откроют в Петербурге пивной завод

Фото: Евгений Переверзев / Коммерсантъ

Совладельцы петербургских ресторанов «Карл и Фридрих», «Альпенхаус» и «Русская рыбалка» Александр Фейгельман и Владимир Львовский откроют на севере Санкт-Петербурга новый пивзавод. Об этом со ссылкой на данные Комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) сообщает РБК.

По данным «Делового Петербурга», пивной завод планируют построить на севере города, на участке площадью 19,5 тысячи квадратных метров на проспекте Энгельса, 190, литера А. Общественные обсуждения о разрешении использования территории под пищевое производство ведет Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) Петербурга.

Инициатором проекта выступает ООО «БалтЭкспресс Север». Инвестор собирается построить двухэтажное производственное здание с административным блоком площадью 5,5 тысячи квадратных метров, организовать автомобильную стоянку и благоустроить территорию. Объем инвестиций оценивают в миллиард рублей, 50 процентов которых составит строительство и столько же — подключение к инфраструктуре и оборудование.

Ранее стало известно, что бизнес-объединение «Опора России» предложило Минфину ввести минимальные розничные цены (МРЦ) на пиво и пивные напитки, чтобы не допустить снижения качества продукта на фоне заметного роста акциза. Глава организации Александр Калинин указывает, что пивовары столкнулись со значительным ростом издержек из-за повышения цен на сырье, тару и расходные материалы, удорожания труда, а также введения маркировки в сферу оборота пивоваренной продукции.

По итогам апреля-августа 2024 года суммарные объемы производства разливного пива в России увеличились на 39,8 процента в сравнении с аналогичным периодом 2023-го и достигли уровня в 685 миллионов литров. Участники рынка объяснили подобную динамику повышением спроса на этот вид алкогольных напитков на фоне жаркой погоды весной и летом.

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      Вячеслав Агапов
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