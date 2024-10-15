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08:33, 15 октября 2024Экономика

Производство разливного пива в России резко выросло

«Ведомости»: производство разливного пива в России выросло на 39,8 процента

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

По итогам апреля-августа 2024 года суммарные объемы производства разливного пива в России увеличились на 39,8 процента в сравнении с аналогичным периодом 2023-го и достигли уровня в 685 миллионов литров. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ; оператор системы маркировки «Честный знак»).

Опрошенные участники рынка объяснили подобную динамику в том числе повышением спроса на этот вид алкогольных напитков на фоне жаркой погоды весной и летом. По мнению руководителя управления подакцизных товарных групп ЦРПТ Кирилла Волкова, интерес россиян к пиву подстегнули и более низкие цены на напиток в сравнении со стоимостью других слабоалкогольных. «Пивные напитки доступнее по цене, чем, например, коктейли, из-за более низких акцизов на них», — пояснил он.

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В то же время независимый эксперт по алкогольному рынку Алексей Небольсин утверждает, что высокий спрос на пиво наблюдается не во всех российских регионах, а в основном в южных областях. Речь идет, в частности, о Краснодарском крае и Ростове-на-Дону. Сильную динамику там аналитик связал с увеличением туристического потока внутри страны и жаркой погодой летом. Согласно его ожиданиям, пик производства пива в России придется на конец года, а в январе-марте 2025-го будет прослеживаться значительное падение динамики.

Ранее глава совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман предупредил граждан о риске «великой депрессии» в пивоваренной отрасли. По его словам, кризис производства алкогольного напитка может наступить из-за резкого роста акцизов на него. Согласно проекту изменений в Налоговый кодекс, внесенному в Госдуму в «бюджетном пакете», акциз на пиво с содержанием этилового спирта от 0,5 до 8,6 процента в следующем году предлагается увеличить с текущих 26 до 30 рублей за литр, в 2026-м — до 31 рубля, а в 2027-м — до 32 рублей.

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