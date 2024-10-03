Россиян предупредили о риске «великой депрессии» в пивоваренной отрасли

СРП не исключил «великой депрессии» в пивотрасли РФ из-за резкого роста акцизов

В среднесрочной перспективе российская отрасль пивоварения может столкнуться с «великой депрессией» из-за планов властей РФ резко повысить акцизы на подобный вид алкогольной продукции. Об этом риске граждан предупредил председатель совета Союза российских пивоваров (СРП) Даниил Бриман, его слова приводит «Интерфакс».

Согласно проекту изменений в Налоговый кодекс, внесенному в Госдуму в «бюджетном пакете», акциз на пиво с содержанием этилового спирта от 0,5 до 8,6 процента в 2025 году предлагается увеличить с текущих 26 до 30 рублей за литр. В следующие несколько лет его планируют поднять до 31 и 32 рублей. Бриман напомнил, что, по действующему законодательству, в 2025-м акциз должен был составить 27, а в 2026-2027 годах — 28 и 29 рублей соответственно.

Глава совета СРП заявил, что резкое изменение акцизов на пиво может привести к серьезному кризису в отечественной отрасли. При таком раскладе, уточнил Бриман, у компаний-производителей возникнут трудности с поддержанием в исправном состоянии основного технологического оборудования. Ни о каком развитии при подобном сценарии речи быть не может, посетовал он. «Едва наметившийся ренессанс пивоваренной отрасли грозит смениться великой депрессией», — резюмировал он. Проблем отрасли, по его словам, может добавить удорожание логистики вместе с ростом стоимости основного сырья и упаковки, заключили в СРП.

Ранее глава компании «Объединенные Пивоварни» Ораз Дурдыев назвал отсутствие повышения акциз на пиво в качестве одной из главных причин роста производства этого алкогольного напитка в России. По данным Росстата, в январе-июне 2024 года суммарные объемы выпуска пива в стране увеличились до максимума за последние 11 лет и достигли уровня в 451,4 тысячи декалитров. Дурдыев напомнил, что акцизы на более крепкие алкогольные напитки в стране повысили, в отличие от пива. На этом фоне, российские производители не поднимали «драматично» отпускные цены на свою продукцию.