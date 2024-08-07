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12:51, 7 августа 2024Экономика

Рост производства пива в России объяснили

Дурдыев: рост производства пива объясняется увеличением спроса у россиян

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Рост производства пива в стране объясняется увеличением спроса и большими возможностями у населения покупать напиток. Так в эфире «Говорит Москва» объяснил тенденцию на рынке президент компании «Объединенные Пивоварни» Ораз Дурдыев.

По данным Росстата, в первой половине 2024 года производство пива в России выросло до максимальных значений за 11 лет. С января по июнь текущего года пивовары выпустили 451,4 тысячи декалитров напитка (плюс 7,3 процента в годовом выражении).

В июне текущего года производство пива составило 88,2 тысячи декалитров (плюс 6,9 процента год к году). Большую часть (85 процентов) составило пиво с уровнем крепости от 0,5 процента до 8,6. Еще 12,1 процента — напитки на основе пива, на безалкогольное пиво пришлось всего 2 процента.

По словам представителя отрасли, цены на пиво «драматично» не растут: производители стараются максимально сдерживать ценовое давление на потребителя, чтобы продукт оставался доступен. Так как у покупателей становится больше возможностей, растет и спрос на напитки, которые раньше мог позволить себе не каждый. Также в качестве причин назвали обеление рынка за счет новых правил маркировки и повышение акциза на более крепкие напитки в отличие от пива.

По данным NielsenIQ, в первом полугодии 2024 года продажи пива в стране увеличились на 12,8 процента в денежном выражении. В объеме продажи пива выросли меньше — на 4,8 процента. При этом именно пиво остается лидером среди всех категорий спиртных напитков — на него приходится 82,9 процента всех продаж алкогольного рынка РФ. В денежном выражении доля продаж пива в январе-июне составила 42 процента.

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      Вячеслав Агапов
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