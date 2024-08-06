Производство пива в России достигло максимума с 2013 года

Росстат: производство пива в России в 2024 году достигло максимума за 11 лет

Производство пива в России по итогам первой половины 2024 года выросло до максимальных значений за 11 лет. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает РИА Новости.

С января по июнь текущего года в РФ было произведено 451,4 тысячи декалитров пива. Это на 7,3 процента больше, чем в первом полугодии 2023 года, и является максимальным показателем с 2013 года, когда в первой его половине было произведено 451,9 тысячи декалитров.

В июне текущего года производство пива составило 88,2 тысячи декалитров, что на 6,9 процента больше, чем в июне прошлого года. При этом 85 процентов всей продукции составило пиво с уровнем крепости от 0,5 процента до 8,6. Еще 12,1 процента —

напитки на основе пива, на безалкогольное пиво пришлось всего 2 процента.

Ранее стало известно, что в России в первом полугодии 2024 года резко выросли объемы производства вина. Винодельческая отрасль возросла на 21 процент относительно 2023 года, а изготовление крепленых вин выросло на 73 процента.