NielsenIQ: продажи пива в России за полугодие выросли на 12,8 процента

В России подскочили продажи пива — рынок этого напитка в первом полугодии 2024 года вырос на 12,8 процента в денежном выражении. Об этом со ссылкой на данные NielsenIQ пишет РБК Вино.

В объеме продажи пива выросли меньше — на 4,8 процента. При этом именно пиво остается лидером среди всех категорий спиртных напитков — на него приходится 82,9 процента всех продаж алкогольного рынка РФ. В денежном выражении доля продаж пива в январе-июне составила 42 процента.

Специалисты NielsenIQ объясняют рост продаж пива увеличением покупательской активности. На популярность напитка у россиян повлияли также обновление ассортимента и запуск новинок производителями и возобновление поставок импортного пива.

Ранее стало известно, что в число самых часто проверяемых россиянами товаров через программу «Честный знак» вошли пиво и молоко. По данным Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), за первые шесть месяцев 2024-го было проверено более 43 миллионов товаров. Из них на молочные продукты пришлось 11,5 миллиона проверок, на пиво — 5,2 миллиона.