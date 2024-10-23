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02:05, 23 октября 2024Мир

В Швейцарии назвали условие окончания конфликта на Украине

Боссхард: конфликт на Украине окончится тогда, когда Запад признает поражение

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Конфликт на Украине окончится только при условии, что Запад признает свое поражение. Об этом в интервью ТАСС заявил подполковник Генштаба армии Швейцарии в отставке, военный эксперт Ральф Боссхард.

По его словам, переговоры на основе стамбульских соглашений приведут к осознанию на Западе того факта, что президент Украины Владимир Зеленский «вел войну напрасно, а многочисленные жертвы были бессмысленны». Он подчеркнул, что это способно вызвать «политическое землетрясение», причем не только в Киеве, но и на Западе, который продолжает терять свой престиж, делая ставку на «несуществующую военную мощь»

«Другие страны запомнят этот результат. Война с целью избежать выполнения минских соглашений не стоила того для Украины. Только когда Запад признает свое поражение, наступит мир», — сказал Боссхард.

Ранее Зеленский назвал первый шаг для завершения горячей фазы конфликта. Глава государства подчеркнул, что в первую очередь обе стороны должны перестать наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры.

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      Артём Верейкин
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