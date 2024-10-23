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06:49, 23 октября 2024Интернет и СМИ

В США испугались «спирали смерти в обороне»

RS: США могут остаться без авиации и флота из-за роста стоимости вооружения

Фото: Axel Schmidt / Reuters

Военно-промышленный комплекс (ВПК) Соединенных Штатов Америки столкнулся с проблемой, при которой каждое новое вооружение стоит намного больше предыдущего. О возможной потере США авиации и военно-морского флота предупредил старший научный сотрудник Центра Стимсона Дэн Грейзер в статье для американского журнала Responsible Statecraft (RS).

«По мере роста стоимости вооружения количество производимых систем уменьшается… Это явление создает так называемую "спираль смерти в обороне", когда стоимость единицы нового оружия превышает оборонные бюджеты», — объяснил эксперт.

Он указал, что при подобных темпах расходов в следующем поколении в Штатах появится множество богатых подрядчиков и никаких самолетов или элементов военно-морского флота, назвав данную проблему патологией Пентагона.

В публикации также приводятся слова экс-чиновника Минобороны США и гендиректора Lockheed Martin Нормана Августина, который предсказал, что в 2054 году «весь оборонный бюджет США будет потрачен лишь на один самолет». «Этот самолет придется делить между ВВС и ВМС по 3,5 дня в неделю, за исключением високосного года, когда он будет предоставлен морским пехотинцам на дополнительный день», — говорил он.

Ранее стало известно, что боеготовность парка американских истребителей пятого поколения F-35 на протяжении нескольких лет была недостаточной. Согласно новому отчету правительственного надзорного агентства, программа F-35 не соответствовала ключевому показателю готовности в течение шести лет подряд.

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      Маргарита Пименова
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