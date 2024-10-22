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16:34, 22 октября 2024Наука и техника

В США рассказали о недостаточной боеготовности F-35

Defense One: боеготовность F-35 была недостаточной в течение шести лет

Фото: U.S. Air Force / Capt. Kip Sumner / Reuters

Боеготовность парка американских истребителей пятого поколения F-35 в течение нескольких лет была недостаточной. Об этом сообщает Defense One со ссылкой на Счетную палату США (Government Accountability Office, GAO).

«Согласно новому отчету правительственного надзорного агентства, программа F-35 не соответствовала ключевому показателю готовности в течение шести лет подряд, несмотря на неуклонный рост расходов на эксплуатацию и техническое обслуживание самолета», — рассказывает издание.

Коэффициент готовности — это процент времени, в течение которого летательный аппарат может находиться в воздухе и выполнять хотя бы одну из поставленных задач. Автор отметил, что с 2018 по 2023 финансовый год Пентагон потратил более 12 миллиардов долларов на эксплуатацию и техническое обслуживание парка истребителей F-35.

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В марте издание Warrior Maven сообщило о начале серийного производства F-35A Lightning II спустя 22 года после начала разработки.

В декабре стало известно, что средний возраст самолетов-истребителей в парке Военно-воздушных сил США составил около 28 лет, а большинству американских F-16 более 30 лет.

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      Даниил Иринин
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