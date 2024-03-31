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11:16, 31 марта 2024Наука и техника

В США истребители F-35 запустили в серийное производство

Warrior Maven: в США запустили серийное производство истребителей F-35

Фото: Gary Cameron / Reuters

В США запустили в серийное производство истребители F-35A Lightning II, спустя 22 года после начала разработки. Об этом заявил заместитель министра обороны США Уильям Лапланте сообщает издание Warrior Maven.

Журналисты подчеркивают, что объявление о начале полномасштабного производства прозвучало через день после того, как ВВС США решили сократить закупки на 2025 год.

«Хотя самолет, конечно, уже находится в производстве, официальный переход к полномасштабному производству требует стабильного контроля над процессом изготовления самолета, удовлетворительных характеристик и надежности, а также создания достаточных систем поддержания и поддержки, согласно требованиям министерства обороны», — отмечает издание.

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При этом решение запустить F-35 в серийное производство называют запоздалым. Так, по данным Warrior Maven, Пентагон планировал одобрить начало полномасштабного производства еще четыре года назад.

8 марта стало известно, что истребители F-35 смогут нести на борту ядерное оружие. Отмечается, что F-35 стал первым истребителем пятого поколения, способным нести ядерные вооружения.

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      Александр Курбатов
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