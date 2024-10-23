В США обвинили Россию в якобы дискредитации одного из кандидатов на пост вице-президента

WP: американская разведка обвинила Россию в якобы дискредитации Тима Уолца

Американская разведка обвинила Россию в якобы дискредитации кандидата на пост вице-президента США от Демократической партии Тима Уолца. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

В частности, авторы материала утверждают, что Россия якобы создала серию видеоматериалов, на которых изображен претендент на пост вице-президента, пристающий к несовершеннолетним. По их мнению, подобное говорит о желании Москвы видеть кандидата на пост президента от Республиканской партии Дональда Трампа победителем в предвыборной гонке.

При этом никаких конкретных доказательств подобной деятельности представлено не было. Авторы лишь сослались на «анонимные источники в разведке».

1 октября Уолца заподозрили в связях с Китаем, после чего его оппоненты-республиканцы запустили в Конгрессе официальное расследование по этому поводу. Причиной тому послужил тот факт, что претендент на пост вице-президента более 30 раз посещал азиатскую страну, где занимался преподавательской деятельностью.