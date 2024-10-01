Кандидата в вице-президенты США заподозрили в связях с Китаем

Newsweek: кандидата в вице-президенты США Уолца заподозрили в связях с Китаем

Кандидата в вице-президенты США от Демократической партии Тима Уолца заподозрили в связях с Китаем, его оппоненты республиканцы запустили в Конгрессе официальное расследование по этому поводу. Об этом сообщает журнал Newsweek.

«Уолц был учителем до того, как начать свою политическую карьеру, и он преподавал в Китае; посетил страну около 30 раз и даже провел там медовый месяц со своей женой Гвен. Однако он также критиковал китайское правительство за его действия в области прав человека (...) Расследование было оформлено как сбор информации об этом периоде», — отмечается в материале издания.

Авторы подчеркнули, что решение начать расследование специально было принято перед дебатами кандидатов на пост вице-президента, которые состоятся 2 октября в 4:00 по времени Москвы. По мнению ряда конгрессменов, это может укрепить позиции претендента от Республиканской партии Джей Ди Вэнса.

9 августа сержант-майор США в отставке Дуг Джулин обвинил Уолца в нарушении правил военной службы с целью уйти в отставку за несколько месяцев до развертывания его подразделения в Ираке. По словам Джулина, Уолц не обратился к нему, поскольку он мог отказать ему в отставке. Сержант-майор добавил, что Уолц «превысил свои полномочия» ради отставки, подведя своих солдат.