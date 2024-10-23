В США призвали Вашингтон к прямым переговорам с Москвой для мира на Украине

The National Interest: США нужны прямые переговоры с Россией для мира на Украине

Соединенные Штаты должны возглавить переговоры по урегулированию ситуации на Украине и договариваться с Россией напрямую. Об этом в материале для издания The National Interest заявил Томас Грэм, научный сотрудник Совета по международным отношениям, бывший старший советник по России в аппарате Совета национальной безопасности во время правления президента США Джорджа Буша-младшего.

По его словам, в случае отказа Вашингтона брать ситуацию в свои руки, конфликт на истощение продолжится, цена этого для Украины будет огромной, включая потерю все новых территорий. «Вашингтону необходимо срочно пересмотреть успех таким образом, чтобы его можно было достичь за столом переговоров», — предложил Грэм.

Эксперт пояснил, что американская администрация может сместить фокус с территориальной целостности Украины на сохранение независимости и суверенитета, а также интеграцию в евроатлантическое сообщество. «Что достижимо, даже если Украина уступит территорию России», — отметил он.

Ранее в посольстве США в РФ заявили, что Вашингтон не будет вести двухсторонние переговоры с Москвой, касающиеся конфликта на Украине, если в них не примет участие Киев. При этом в представительстве подчеркнули необходимость сохранения дипломатического взаимодействия между США и РФ, но отметили, что «нельзя вести дела как обычно» в условиях конфликта.

