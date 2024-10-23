В Татарстане приготовили десятки килограммов чак-чака для лидеров стран БРИКС

В Татарстане приготовили 130 килограммов чак-чака для гостей саммита БРИКС

В Татарстане приготовили десятки килограммов чак-чака для гостей саммита БРИКС. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на информацию пресс-службы главы региона Рустама Минниханова.

Как передает источник, всего для встречи лидеров приехавших на встречу стран было изготовлено 65 порций национального лакомства общим весом 130 килограммов. Попробовать сладость могли все прибывшие делегации, также в комплексе «Туган авылым» был организован мастер-класс по приготовлению чак-чака.

«Классическое блюдо татарской национальной кухни попробовали президенты ЮАР, Египта, ОАЭ, Азербайджана и Таджикистана, премьер-министр Индии, председатель КНР и премьер Эфиопии», — сообщили в пресс-службе.

На полях саммита, который проходит в Казани, лидеры стран БРИКС делятся мнениями по вопросам глобальной и региональной повестки. На нем президент России Владимир Путин провел пять двусторонних встреч, а в Германии заявили, что на саммите решается судьба мировой политики.