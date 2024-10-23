В Анкаре ликвидировали двух напавших на объект аэрокосмической компании террористов

Sabah: двое из трех террористов ликвидированы в Анкаре

Двое из троих напавших на объект аэрокосмической компании Tusaş в Анкаре террористов ликвидированы. Об этом сообщает газета Sabah.

«Двое из троих нападавших ликвидированы», — говорится в материале.

Однако официальных данных на этот счет не поступало. По предварительным данным, взрыв прогремел на одном из охраняемых въездов на территорию завода Tusaş, который выпускает авиатехнику, беспилотники и вооружение.

Уточняется, что источником взрыва мог быть террорист-смертник.

Ранее стало известно, что в головном офисе Tusaş был совершен теракт. В результате нападения преступники ранили и лишили жизни несколько человек.