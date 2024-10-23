«КП»: в Запорожской области врачи скорой помощи за сутки помогли 318 пациентам

В Мелитополе Запорожской области врачи скорой помощи за сутки помогли сотням пациентов. Об этом сообщает «Комсомольская правда» («КП»).

По информации издания, за 22 октября бригады врачей выехали на 318 вызовов.

«Все больницы и поликлиники в Запорожской области работают в обычном режиме», — приводит издание сообщение региональной администрации.

Ранее сообщалось, что российские врачи прооперировали женщину со встречающимся один раз на миллион видом рака. Пациентка обратилась с жалобой на отечность лица спустя четыре года после первой операции, в ходе которой ей удалили доброкачественное образование. Выяснилось, что новое образование, которое обнаружили в малом тазу, являлось метастазом адренокортикального рака надпочечника, очень редкого и тяжело диагностируемого вида рака.