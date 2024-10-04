Российские врачи прооперировали женщину со встречающимся один раз на миллион видом рака

Хирург из Курска прооперировал женщину с редким видом рака

Российские врачи прооперировали женщину с редким видом рака, который встречается один раз на миллион. Об этом пишет сайт «Друг для друга».

Пациентка Ольга обратилась с жалобой на отечность лица спустя четыре года после первой операции, в ходе которой ей удалили доброкачественное образование. Выяснилось, что новое образование, которое обнаружили в малом тазу, являлось метастазом адренокортикального рака надпочечника, очень редкого и тяжело диагностируемого рака.

Женщина решилась на хирургическое вмешательство в Курске у доктора-онколога Ивана Ишкова, который проводил ей первую манипуляцию.

«Опухоль достаточно агрессивная. И несмотря на то, что четыре года назад мы Ольгу прооперировали в радикальном объеме, появился отдаленный метастаз. Возможно, где-то в доброкачественной опухоли было миллиметровое образование, которое не попало в поле зрение патологоанатомов. И, видимо, она успела метастазировать. Главной проблемой для меня было то, что нужно было обойти подвздошные сосуды», — рассказал Ишков.

Операция прошла без осложнений, пациентка идет на поправку.

Ранее в октябре российские врачи распознали смертельную опасность в кариесе и спасли девочку. Пациентка поступила в больницу с абсцессом щеки, который развился вследствие длительного наличия инфекции в ротовой полости.