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19:28, 2 октября 2024Моя страна

Российские врачи распознали смертельную опасность в кариесе и спасли девочку

Врачи Саратова спасли жизнь пострадавшей от нелеченного кариеса девочке

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Врачи Саратовской областной детской клинической больницы распознали смертельную опасность в кариесе девочки и спасли ее. Об этом рассказала пресс-служба в Telegram-канале учреждения.

Пациентка поступила в больницу с абсцессом щеки, который развился вследствие длительного присутствия инфекции в ротовой полости. Причиной стал обширный кариес. Челюстно-лицевой хирург Данила Булатов, детский хирург Екатерина Крюкова и анестезиолог Елизавета Сергеева срочно прооперировали пострадавшую от нелеченных зубов девочку. Сейчас россиянка идет на поправку.

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При этом специалисты уточнили, что данный случай является редким, однако не менее опасным, поскольку при промедлении ситуация могла угрожать жизни пациентки. «А профилактикой всех заболеваний ротовой полости, как это ни банально звучит, является гигиена полости рта и своевременное лечение зубов», — заключили специалисты.

В сентябре женщине с геморрагическим инсультом спасли жизнь в российском городе. Пациентка поступила в больницу на скорой помощи, после чего врачи диагностировали разрыв аневризмы внутренней сонной артерии.

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      Екатерина Ештокина
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