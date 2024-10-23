Ветер в российском городе снес крышу и уронил фонарь

Ветер во Владивостоке снес крышу

Во Владивостоке сильный ветер уронил фонарь и сорвал куски покрытия с крыши, сообщает «Восток медиа».

Во Владивостоке в связи с сильными осадками и штормовым ветром введен режим повышенной готовности. В районе бухты Емар, как показано на видеозаписи, в одном из скверов порыв практически повалил фонарь на землю. На другом опубликованном местными жителями видео видно, что с крыши слетает покрытие. «Разбирает крышу», — прокомментировали местные жители.

В Приморском крае из-за ливней и сильного ветра оказались частично обесточены шесть населенных пунктов. Света нет в некоторых местах Хасанского района и Надеждинского районов. Во Владивостоке и на остальной части Приморья энергообъекты работают штатно.

