Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:03, 23 октября 2024Экономика

Ветер в российском городе снес крышу и уронил фонарь

Ветер во Владивостоке снес крышу

Кадр: dpscontrol_news

Во Владивостоке сильный ветер уронил фонарь и сорвал куски покрытия с крыши, сообщает «Восток медиа».

Во Владивостоке в связи с сильными осадками и штормовым ветром введен режим повышенной готовности. В районе бухты Емар, как показано на видеозаписи, в одном из скверов порыв практически повалил фонарь на землю. На другом опубликованном местными жителями видео видно, что с крыши слетает покрытие. «Разбирает крышу», — прокомментировали местные жители.

В Приморском крае из-за ливней и сильного ветра оказались частично обесточены шесть населенных пунктов. Света нет в некоторых местах Хасанского района и Надеждинского районов. Во Владивостоке и на остальной части Приморья энергообъекты работают штатно.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      «Вы идиотка». На Западе раскритиковали главу Минфина Британии из-за слов о Путине и новой помощи Киеву

      В Кремле рассказали о новых критериях приема стран в БРИКС

      Режиссер «Гардемаринов» отреагировала на сообщения об ухудшении состояния

      Труп выпал из катафалка посреди дороги

      Путин предложил сформировать список государств-партнеров БРИКС

      Россиянам отсоветовали брать ипотеку

      Раскрыта полезная для здоровья ежедневная норма кофе

      Разработан новый препарат для лечения рака

      В России одобрили закон о борьбе с фиктивными браками мигрантов

      По факту расправы над россиянином в массовой поножовщине возбуждено дело

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше