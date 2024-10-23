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09:44, 23 октября 2024Экономика

В российском регионе из-за непогоды отключилось электричество

Шесть населенных пунктов в Приморском крае частично обесточены из-за непогоды

Фото: Philipp von Ditfurth / dpa / Globallookpress.com

В Приморском крае из-за ливней и сильного ветра частично обесточены шесть населенных пунктов. Об этом сообщает электросетевая компания ДРСК в Telegram-канале.

Авария затронула юг региона. Без электричества остались многие жители поселков Барабаш и Витязь, а также села Безверхово Хасанского района. В Надеждинском районе энергетики восстанавливают электроснабжение части сел Тереховка и Раздольное. Частично нарушено электроснабжение в городе Фокино, куда для подключения социально значимых объектов направлен дизель-генератор.

Утром в среду, 23 октября, было восстановлено электроснабжение части города Большой Камень. Во Владивостоке и на остальной части Приморья энергообъекты работают штатно.

В сентябре аварийное отключение электричества произошло по всему городу Могоча в Забайкальском крае, находящемся почти в 600 километрах от Читы. В городе живет порядка 12 тысяч человек.

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      Мария Черкасова
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