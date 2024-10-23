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10:04, 23 октября 2024Россия

Власти раскрыли подробности о стрельбе в школе на Ямале

Принесенный в школу на Ямале учеником пистолет был мощностью до 3 джоулей
СюжетСтрельба в школе

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Пистолет, который принес в школу города Губкинский на Ямале ученик, был мощностью до трех джоулей. Подробности о стрельбе в образовательном учреждении сообщили в окружном департаменте образования, пишет РИА Новости.

Там уточнили, что в школе микрорайона Пурпе ученик случайно выстрелил из пистолета. Помощь медиков никому не потребовалась. Обстоятельства случившегося уточняются, на месте работают сотрудники полиции.

«Вчера руководители управления образования Губкинского выезжали в школу, провели беседу с работниками, педагогами, охранником. Сегодня руководитель управления проведет совещание с директорами всех школ города», — отчитались в департаменте.

Там добавили, что на совещании среди прочего обсудят меры по повышению безопасности в образовательных учреждениях. Мальчик, принесший в школу пистолет, состоит на учете, сообщил близкий к окружной власти источник агентства. Он также добавил, что пистолет школьника был пластмассовым и не звенел на рамке.

Инцидент в школе на Ямале произошел во вторник, 22 октября. По данным СК, пострадал один школьник — у него оказался поврежден палец на ноге. Возбуждено уголовное дело.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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