Возбуждено дело по факту хищения более 45 миллионов рублей у одного из центров при Минюсте

МВД возбудило дело по факту хищения 45 млн руб. у Центра экспертизы при Минюсте

Следователи МВД России возбудило уголовное дело по факту хищения более 45 миллионов рублей у Центра судебной экспертизы при Министерстве юстиции. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Дело возбудили по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Пять фигурантов отправили под стражу.

По версии следствия, сотрудники центра заключили фиктивные договоры с аффилированными коммерческими организациями, которые должны были провести аналитические исследования при подготовке судебных экспертиз по определению рыночной стоимости недвижимости. В результате их действия нанесли ущерб в размере более 45 миллионов рублей.

Ранее в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ и МВД пресекли схему «распила» городского бюджета, в которой участвовал Фонд развития субъектов малого и среднего предпринимательства.