Возможный ответ Южной Кореи на якобы вмешательство КНДР в конфликт на Украине раскрыли

Профессор Ланьков: Южная Корея может начать поставки оружия Украине

Южная Корея может начать обсуждение поставок оружия Украине в случае якобы отправки КНДР войск для участия в конфликте на Украине. Об этом заявил востоковед, профессор Университета Кукмин в Сеуле Андрей Ланьков, передает «Фонтанка».

«Ответные меры последуют при дальнейшем ухудшении ситуации — Южная Корея рассмотрит, повторяю, только рассмотрит вопрос о поставке вооружения Украине», — рассказал исследователь.

При этом Ланьков обратил внимание, что стоит осторожно относиться к заявлениям по итогам состоявшегося совещания в Совете национальной безопасности (СНБ) Южной Кореи. В частности, он указал на слова заместителя председателя СНБ Ким Тхэ Хе, который заявил о готовности к ответным мерам. Профессор указал, что реальные меры могут быть гораздо мягче прозвучавших слов.

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин, говоря о якобы перемещении военных из КНДР на российскую территорию, оговорился и перепутал Россию с Африкой. По словам Остина, если выяснится, что военные из КНДР якобы «намерены принимать участие в конфликте на Украине на стороне России», это может стать «очень серьезным вопросом» для Европы и в регионе Индийского и Тихого океанов.