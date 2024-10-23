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13:48, 23 октября 2024Интернет и СМИ

Врач назвал приводящие к болезням сердца продукты

Врач Мясников заявил, что обезжиренные продукты провоцируют болезни сердца

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Врач общей практики Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» назвал продукты, приводящие к болезням сердца. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Доктор заявил, что обезжиренные продукты провоцируют проблемы с сердцем. Мясников рассказал, что продукты впервые начали обезжиривать в США. «Но есть-то что-то надо — они начали замещать жиры углеводами, у них такой поднялся вал болезней сердца, что они начали исследовать и поняли, что сделали только хуже», — объяснил медик.

Специалист добавил, что быстрые углеводы приводят к проблемам с инсулином, которые провоцируют повышение уровня сахара в крови.

Ранее терапевт Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман назвали употребление обезжиренных продуктов распространенной ошибкой при похудении.

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      Олег Давыдов
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